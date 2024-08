Neues Konzept So wird die Kempener Herbstkirmes

Das neue Konzept mit neuen Standorten, das die Stadt Kempen mit ihrem Marktmeister Werner Kleinofen für die Kirmessen in der Stadt entwickelt hatte, kam bei der Premiere im Sommer Ende Juni gut an. In den vergangenen Jahren war deutlich geworden, dass man die Fahrgeschäfte an anderen Stellen würde platzieren müssen, wenn die Kirmes weiterhin attraktiv sein sollte. Denn der Buttermarkt mit seinem Baumbestand machte es unmöglich, dort große Fahrgeschäfte aufzustellen. Im neuen Konzept wurde der zuvor schon für große Fahrgeschäfte genutzte Viehmarkt einbezogen, von dort aus reihten sich nun Fahrgeschäfte und Buden aneinander, über den Grüngürtel bis zur Burg und weiter an Thomasstraße und Burgstraße entlang.