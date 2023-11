Unternehmen unterstützen Ehrenamt Neues Gemeindemobil in Grefrath unterwegs

Bürgermeister Schumeckers dankte den zahlreichen Unternehmen, die die Anschaffung unterstützten. Das Fahrzeug wurde bereits im Juli durch den langjährigen Vertragspartner der Gemeinde, die Firma Thaler Mobilwerbung aus Osterhofen in Bayern, die zugleich Ansprechpartner für die Firmen ist, ausgeliefert. Und viele unternehmen engagierten sich als Sponsoren für das Gemeindemobil: Den Anschaffungswert des Fahrzeugs in Höhe von rund 29.000 Euro habe man vollständig über die Werbeanzeigen der Sponsoren finanzieren können, so die Gemeindeverwaltung. „Ein großes finanzielles Engagement, das nicht selbstverständlich ist“, sagte Röttges, der sich dem Dank an die Unternehmen anschloss. Größere wie kleinere Betriebe trugen zur Anschaffung bei, mit vielen Logos der örtlichen Unternehmen auf dem Wagen wird das Fahrzeug nun des Öfteren im Gemeindegebiet zu sehen sein.