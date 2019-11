Feuerwehrgerätehaus in Kempen-Schmalbroich : Ein Haus des Dienstes am Menschen

Ein Haus des Dienstes am Menschen

Feuerwehrgerätehaus in Kempen-Schmalbroich

Löschzugführer Norbert Eidner sprach seinen Dank aus bei der Einweihung des Feuerwehrgerätehauses in Kempen-Schmalbroich. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen In feierlichem Rahmen wurde das neue Gerätehaus der Feuerwehr in Schmalbroich eingeweiht. Bürgermeister Volker Rübo lobte die Wehrmänner für ihr großes Engagement.

An der Ziegelheider Straße 12 wurde jetzt kräftig gefeiert. Grund war die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses. Die feierliche Inbetriebnahme hatte bereits an Christi Himmelfahrt stattgefunden. Damals mussten noch Restarbeiten erledigt werden. Jetzt ist das gut 1,5 Millionen Euro teure Gebäude fertiggestellt, und es gab nur zufriedene Gesichter. Die Einweihung nahm Subsidiar Wolfgang Acht vor. „Ich bin froh, dass ich heute hier bin und die Einweihung vornehmen darf, denn dieses Haus ist ein Haus des Dienstes am Menschen, ein Haus, das Sicherheit schenkt“, erklärte der Geistliche.