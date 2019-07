Kempen / Grefrath : Volksbank mit neuem Computersystem

Kempen / Grefrath Wegen der Umstellung gibt es am Wochenende für die Kunden einige Einschränkungen.

Die Kunden müssen angesichts der Umstellung am Wochenende einige Beeinträchtigungen in Kauf nehmen. Die Geschäftsstellen schließen am Freitag bereits um 12 Uhr. Die Geldautomaten stehen zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 8 Uhr, nicht zur Verfügung. Auch der Kontoauszugsdrucker wird abgeschaltet. Die EC-Karte ist in diesem Zeitrum nur eingeschränkt nutzbar. Jeder Kunde kann nur über einen Betrag von 500 Euro pro Tag verfügen. Die Volksbank empfiehlt daher, sich rechtzeitig mit Bargeld einzudecken. Kreditkarten allerdings sind uneingeschränkt nutzbar. Auch die Online-Angebote sind am Wochenende eingeschränkt, zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 10 Uhr, sind weder Online-Banking noch Online-Brokerage möglich.