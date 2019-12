Neues Baugebiet : Gemeinderat sagt Ja zu Bauprojekten in Oedt

Oedt Der Grefrather Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres auch ein neues Baugebiet in Oedt auf den Weg gebracht. Zugestimmt wurde der Einleitung eines Aufstellungsverfahrens für eine Ergänzung des Bebauungsplanes im Bereich Vitusstraße/Gurtfeld.

Die Fläche wird zurzeit hauptsächlich landwirtschaftlich und als Kleingärten, die dann weichen müssen, genutzt. Die Kaufverhandlungen seien zwar noch nicht abgeschlossen. Trotzdem wollte die Gemeindeverwaltung einen Beschluss in diesem Jahr, um von einem beschleunigten Verfahren für Außenbereichsflächen zu profitieren, die direkt an den Ort anschließen. Dafür musste ein Beschluss bis zum 31. Dezember her. Das ist nun gelungen.

Ins Spiel gebracht wurde dieser Grundsatzbeschluss in den vergangenen Jahren immer mal wieder. Aktuell ist er, weil die Kempener Firma Heckmann den Bau von vier Doppelhaushälften und zwei freistehenden Einfamilienhäusern plant. Beantragt ist eine Nachverdichtung in den rückwärtigen Bereichen der Grundstücke Oststraße 40 und 42, im Eckbereich Tönisvorster-/Oststraße. Einigkeit gab es darüber, dass eine Bebauung in diesem Bereich sinnvoll ist. Die SPD lehnte den Antrag trotzdem mit Blick auf den Grundsatzbeschluss ab. Man habe in der Vergangenheit schon Ausnahmen zugelassen, diese seien aber auch gut begründet gewesen, so Bernd Bedronka (SPD). Er habe Bauchschmerzen bei der Entscheidung, weil der Gemeinde so Einnahmen entgingen, pflichtet Roland Angenvoort bei. Wilma Hübecker (CDU) regte an, dass man den Grundsatzbeschluss konkretisieren müsse, zum Beispiel, ab welcher Größe er greift. Man wolle nun nicht auf die Bremse treten, wo doch Baumöglichkeiten begrenzt seien, so Christian Kappenhagen (CDU). Mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und dem Bürgermeister wurde der Aufstellung des Bebauungsplanes zugestimmt.