Kempen : Berufskolleg bietet neue Zusatzqualifikationen

Kempen Schülern lernen die „Faszination Handwerk“ kennen. Damit können sie sich noch breiter aufstellen.

Wer am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen das Abitur machen möchte, erhält zum kommenden Schuljahr eine weitere Zusatzqualifikation – das Schulzertifikat „Berufliche Grundbildung“ in den handwerklich-technischen Bereichen. Unter dem Motto „Faszination Handwerk“ werden in den Bereichen Holztechnik, Elektrotechnik und Industrie 4.0 entsprechende Kurse angeboten.