Oedt : St. Vitus: Gruppe für Eltern und Kinder

Bei der Vorstellung des neuen Angebots (v.l.): Manfred Wolfers jr., Franziska Heyer, Marita Heinze und Sylvia Fretz. Foto: Wolfgang Kaiser

Oedt Das neue Angebot im Kindergarten an der Ostraße in Oedt beruht auf dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg“. Die Teilnahme ist kostenlos und verpflichtet zu nichts.

„Unser erster Termin ist gut angenommen wurden, und alle waren von den anderthalb Stunden begeistert“, dieses Fazit zieht Sylvia Fretz nach dem Auftakt des neuen Eltern-Kind-Angebots „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“. In der katholischen Kita St. Vitus Oedt trafen sich erstmalig Eltern zusammen mit ihren Kindern, die noch keinen Kindergarten besuchen. Im großen Mehrzweckraum bot die Pädagogin nach dem gemeinsamen Bewegungslied „Aramsamsam“, das auch zukünftig der Starter sein soll, Spiele, Leseecke, eine Bewegungsbaustelle und vor allen Dingen den Austausch an.

Das ganze Angebot beruht auf dem Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Damit fördert das Ministerium niedrigschwellige Angebote, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten, begleiten und Hürden abbauen. Die Angebote richten sich an Familien, die bislang nur unzureichend von einer Kindertagesbetreuung erreicht werden. Eltern mit Kindern von null bis zu sechs Jahren beziehungsweise deren Eltern sind angesprochen.

info Das Angebot ist für alle offen Das Eltern-Kind-Angebot „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ findet donnerstags von jeweils 10.30 bis 12 Uhr in der Kita St. Vitus Oedt, Oststraße 5, in Oedt statt. Das Angebot ist kostenfrei und steht allen Eltern offen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, wäre aber aufgrund der Vorplanung von Vorteil. Kontakt: sylvia.fretz@mail-toenisvorst.de, Telefon 0151 43104222.

Im Rahmen des Bundesprogrammes wurde Fretz im Oktober 2018 bei der Stadt Tönisvorst angestellt, wobei sie sowohl für die Apfelstadt als auch die Gemeinde Grefrath zuständig ist. Mit einem Netzwerkaufbau nahm die pädagogische Fachkraft ihre Arbeit auf. Zu ihren Aufgaben gehört auch die mobile Beratung von Eltern. In diesem Rahmen gilt es zu schauen, wo Bedarf vorliegt und was gewünscht ist. Fretz stellte fest, dass es das Angebot einer solchen Eltern-Kind-Gruppe, die eine Hinführung zu einer Kita und in die Tagespflege bietet, in Oedt nicht gibt. Grefrath ist gut aufgestellt, der kleinere Ortsteil hingegen nicht.

In der Kita St. Vitus fand sich sofort ein Partner, der seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Das Programm läuft in Kooperation mit dem Familienzentrum Mülhausen-Oedt (Famo). „Wir finden, dass ein Angebot, das Eltern und Kinder anspricht, auch in einem entsprechenden Ambiente mit einer schönen Atmosphäre stattfinden soll. Daher stellen wir unseren Mehrzweckraum zur Verfügung“, sagt Kita-Leiterin Marita Heinze.