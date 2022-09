Kirche in Kempen : Neues Buch zum Propsteiarchiv stellt Geistliche in den Mittelpunkt

Kempen Es war eine Fleißarbeit: Die Neuerscheinung hilft jedem, der sich mit der Kirchengeschichte und der Sozialgeschichte in der Region beschäftigen möchte.

Das ist schon eine Besonderheit: In der vom LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (LVR-AFZ) herausgegebenen Reihe „Inventare nichtstaatlicher Archive“ ist mittlerweile der dritte Band erschienen, der sich mit dem Kempener Propsteiarchiv befasst. Nach dem Inventar der ältesten Handschriften und dem Inventar der ältesten Akten des Propsteiarchivs Kempen ist nun der Band „Regionale Klerikerkarrieren. Biogramme aus dem Kreis der niederrheinischen Geistlichkeit“ erschienen. Von A wie Gottfried Aachen bis Z wie Hannes Zumgahr reicht die Bandbreite der Kleriker aus der Zeit des Mittelalters bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Erneut war es Hanns Peter Neuheuser, langjähriger Mitarbeiter der Archivberatungsstelle des LVR, der mit der neuen Publikation Pionierarbeit geleistet hat und damit die Nutzung des Archivs für alle Interessierten enorm erleichtert hat. Im Gemeindezentrum Burse in Kempen stellten nun Propst Thomas Eicker sowie Thomas Krämer und Gregor Patt vom LVR die Neuerscheinung vor.

Vorfall in Kempen : Baum stürzt auf Taxi am Bahnhof

Seit mehr als 40 Jahren ist Neuheuser mittlerweile in Kempen aktiv und ein erfahrener Kenner der Kempener Archivgeschichte. Auf Anfrage des damaligen Propstes Josef Reuter, der im vergangenen Jahr verstorben ist, kam Neuheuser nach Kempen. Er trug zusammen mit Propst Reuter maßgeblich dazu bei, das Propsteiarchiv wissenschaftlich zu erschließen, um daraus wichtige Erkenntnisse für die Kempener Stadt- und Kirchengeschichte gewinnen zu können. Wer sich mit den Dokumenten des Archivs beschäftigt, stößt immer wieder auf Personen, die man aber vielleicht nicht gleich zuordnen kann. Nun gibt es mit dem neuen Band dazu ein Nachschlagewerk, das die vorhandenen Informationen zum Beispiel zu Namen, Familienangehörigen, Geburts- und Sterbedaten bündelt. Ein „Lesevergnügen“ ist dies eher weniger. Es sei aber ein wichtiger Zugang, um sich zu orientieren und anhand dessen Fragen zu beantworten, erklärt Patt. „Das ist Grundlagenforschung. Es hilft jedem, der sich mit der Kirchengeschichte und damit untrennbar verbunden mit der Sozialgeschichte in der Region beschäftigen möchte“, so Patt. Die Quellen zur Person sind sonst weit verstreut. Das zusammenzutragen ist eine große Fleißarbeit, die Interessierten nun durch das neue Buch abgenommen wird. „Es ist auch eine Einladung, das Pfarrarchiv zu nutzen“, so Krämer.