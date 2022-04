Vorsitzender übergibt nach 22 Jahren Amt an Nachfolger : Neuer Chef für den 11er-Rat Kempen

Kempen Nach 22 Jahren hat Bernd Berger sein Amt als Vorsitzender abgegeben. Seinem Nachfolger will er weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Bernd Berger, langjähriger Vorsitzender des 11er-Rats Kempen, blickt in diesem Jahr gleich auf zwei Schnapszahlen und damit auf zwei närrische Jubiläen: Seit 33 Jahren gehört der 72-Jährige dem 11er-Rat Kempen an, seit 22 Jahren ist er Vorsitzender. Dem 11er-Rat bleibt er weiterhin treu, doch als Vorsitzender stellte sich Berger jetzt nicht mehr zur Verfügung.

„Wenn man so lange den Vorsitz innehatte, wird es Zeit, ihn an einen Jüngeren abzugeben. Sich selbst zurückzunehmen, gehört zum Leben dazu“, sagt Berger. Als aktives Mitglied bleibe er dem 11er-Rat aber erhalten, auch seinem Nachfolger werde er mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ohne diese Zusicherung, dass er bei Fragen auf die Erfahrung Bergers zurückgreifen kann und in dem Wissen, dass auch der gesamte restliche Vorstand ebenso hinter ihm steht, hätte Armin Horst das wichtige Amt gar nicht übernommen. Horst, der in Kempen auch als Vorsitzender des Werberings bekannt ist, ist nun auch der neue Vorsitzende des 11er-Rats. Das hat die jüngste Hauptversammlung ergeben. Im Vorfeld gab es schon ein vorsichtiges Herantasten an einen möglichen Nachfolger. Horst gehört dem 11er-Rat seit vier Jahren an – wobei er durch seinen Beruf als Gastronom schon lange einen engen Kontakt zu den Karnevalisten hatte: Der 11er-Rat ging in seinem Lokal ein und aus. „Als selbstständiger Gastronom war es mir aber gar nicht möglich, dem Karnevalsverein beizutreten. Das ging erst mit dem Rückzug aus dem Arbeitsleben“, sagt Horst.