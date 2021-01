Neuer Name gesucht : Grefrather Kitas suchen Namen für neues Familienzentrum

Grefrath Die katholischen Kindertagesstätten St. Laurentius und St. Josef in Vinkrath können ein Verbundfamilienzentrum gründen. Dafür brauchen sie einen gemeinsamen Namen. Vorschläge können bis Freitag, 19. Februar, eingereicht werden.

Zwei Kindertagsstätten in Grefrath, die katholische Kita St. Laurentius und die katholische Kita St. Josef in Vinkrath, können ein Verbundfamilienzentrum gründen. Das hatte der Jugendhilfeausschuss des Kreises Viersen am 2. Dezember des vergangenen Jahres einstimmig beschlossen. Nun soll für die beiden Kitas ein griffiger Name gefunden werden.