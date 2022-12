Wohnen in Kempen Kempen veröffentlicht neuen Mietspiegel

Die Stadt Kempen hat zusammen mit dem Verein der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer und dem Mieterverband Niederrhein und unter Mitwirkung des Gutachterausschusses des Kreises Viersen zum Januar 2023 den Mietspiegel aktualisiert. Er erscheint alle zwei Jahre, die letzte Fassung war von 2021. Vermieter, Mieter und alle, die sich für die Mieten in Kempen interessieren, können mithilfe des Mietspiegels die ortsübliche Miete für freifinanzierte Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in Kempen ermitteln. Der Mietspiegel enthält die Mietrichtwerte, die durch eine Abfrage unter Wohnungseigentümern ermittelt werden: Was wurde für Wohnungen im Durchschnitt in den vergangenen sechs Jahren vereinbart beziehungsweise gezahlt?