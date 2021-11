Sessionsauftakt auf dem Buttermarkt : Thomas I. für Kempen

Kempen Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten die Kempener Karnevalisten am Elften im Elften ihren neuen Prinzen: Thomas Härtel will das Narrenvolk künftig anführen. Offiziell proklamiert wird er am 8. Januar.

In Kempen hält man den Namen des künftigen Karnevalsprinzen bis zum 11.11. traditionell streng geheim. Einige Namen wurden unter vorgehaltener Hand schon geflüstert, doch die Überraschung war groß, als beim Sessionsauftakt auf dem Kempener Buttermarkt Thomas Härtel aus dem verhüllten Korb der Drehleiter kletterte, mit dem ihn die Freiwillige Feuerwehr auf die Bühne befördert hatte.

Kempen, Vorstellung neues Prinzenpaar Foto: Norbert Prümen

Erstmals hatte der Kempener Karnevals-Verein (KKV) nach einer Idee von Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) zur Party auf dem Buttermarkt eingeladen, um den neuen Prinzen einer größeren Öffentlichkeit präsentieren zu können. Härtel tritt die Nachfolge von Peter II. und Brigitte I. (Wolters) an, die 2019 proklamiert wurden. Alle drei Jahre wird in Kempen traditionell ein neuer Prinz gekürt, Hertel soll am 8. Januar 2022 im Kolpinghaus als Prinz Thomas I. proklamiert werden.

Für den Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister, der in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist und der sich beim KKV um Sicherheit und Ordnung kümmert, geht mit der Ernennung zum Prinzen ein Traum in Erfüllung. Er tritt damit in die Fußstapfen seiner Eltern Manfred und Irene, die vor 30 Jahren die Kempener Karnevalisten in die fünfte Jahreszeit führten. Mutter Irene, soeben 77 Jahre alt geworden, war dabei, als Sohn Thomas nun öffentlich vorgestellt wurde. Ihn begleiten künftig seine beiden Töchter Paulin (20) und Lucie (17) als Mariechen. In der Prinzengarde tanzten sie schon bei den Gardepänz, für die Prinzenbegleitung mit Papa haben sie sich etwas Besonderes überlegt: einen Duo-Tanz im Mariechen-Dress, natürlich in Rot und Blau. Helau. biro/Foto: Prümen

(biro)