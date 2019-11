Kempen : Neuer Glanz für den Kempener Kreuzaltar

Die katholische Kirchengemeinde St. Mariae Geburt in Kempen lässt derzeit einen Altar in der Propsteikirche reinigen.

Ein Gerüst ermöglichte das Arbeiten an dem knapp vier Meter hohen Altar. „Es hat sich recht viel Staub abgelagert und es gibt einen leichten Schimmelbefall. Staub ist ein Nährboden für den Schimmel“, erklärte Linda Schäfer. Außerdem haben sich einige Fassungen, so nennen die Experten die Farbschichten auf den Skulpturen, gelockert. „Diese kleinen Ausbrüche festigen wir, so dass die Farbe nicht weiter abblättert“, so Linda Schäfer.