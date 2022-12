Gerät hängt am Haus Salus Neuer Defibrillator für Notfälle in Mülhausen

Installiert wurde der automatische externe Defibrillator (AED), wie das kleine Gerät heißt, von der Katharina Kasper Via Nobis GmbH, die insgesamt fünf dieser Geräte in Grefrath, Mönchengladbach und im Kreis Heinsberg angebracht hat. Es kostete rund 2100 Euro. „Mehr als 60.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb eines Krankenhauses“, sagt Josef Arzt, Leiter der Via Nobis – Die Seniorenhilfe, zu der das Alten- und Pflegeheim Haus Salus in Mülhausen gehört: „In etwa 30 Prozent der Fälle leiten Laienhelfer Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Diese Rate liegt in anderen europäischen Ländern bei bis zu 70 Prozent.“ Schnelle Hilfe ist deshalb wichtig. Darauf macht die Via Nobis aufmerksam: „Während eines Herz-Kreislauf-Stillstands treten innerhalb von drei bis fünf Minuten irreversible Schäden im Gehirn auf, wenn keine effektive Herzdruckmassage durchgeführt wird. Deshalb überleben nur circa zehn Prozent der rund 60.000 Patienten, die in Deutschland jährlich einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb von Krankenhäusern erleiden.“ Ein Überleben sei nur möglich, wenn in den ersten Minuten mit einer qualitativ hochwertigen Herzdruckmassage begonnen werden – und das in der Regel noch vor dem Eintreffen des Notarztes.