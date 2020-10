Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe : Neuer Chefarzt im Kempener Hospital

Kempen Neuer Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen ist seit dem 1. Oktober Dr. Boris Abramowski.

Der 49 Jahre alte Mediziner folgte Dr. Hajo Wilkens nach, der mit 65 Jahren in Ruhestand ging. Abramowski stammt aus Aachen, wo bereits sein Vater Peter als Arzt tätig war. Der neue Kempener Chefarzt war zuletzt an der Uni-Frauenklinik der RWTH Aachen siebeneinhalb Jahre leitender Oberarzt. Studiert hat er in Bochum und Bonn, war in beiden Städten auch als Mediziner tätig und arbeitete als Oberarzt in Kliniken in Bergisch Gladbach, Bottrop und Duisburg.