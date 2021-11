Bara Barakat folgt auf Bruno Wirth : Neuer Chefarzt der Urologie am Kempener Hospital

Bara Barakat ist neuer Chefarzt der Urologie in Kempen. Foto: Hospital zum Heiligen Geist

Kempen Am Kempener Hospital zum Heiligen Geist gibt es einen Personalwechsel: Der bisherige Chefarzt der Urologie, Bruno Wirth, geht in den Ruhestand. Auf ihn folgt Bara Barakat, der bislang an AKH in Viersen tätig war.

Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen hat einen neuen Chefarzt der Urologie: Dr. Bara Barakat hat zum 1. November den Chefarztposten von Dr. Bruno Wirth übernommen, der in den Ruhestand gegangen ist. Das teilte das Hospital zum Heiligen Geist mit. Der 43-jährige Barakat wechselt vom Allgemeinen Krankenhaus Viersen (AKH) nach Kempen, wo er seit 2019 als Oberarzt und Sektionsleiter für Laparoskopie an der urologischen Klinik tätig war. Zuvor arbeitete er, ebenfalls als Oberarzt, am St.-Josephs-Hospital Krefeld.

Unter anderem konnte der Facharzt für Urologie mit den Zusatzbezeichnungen Notfallmedizin, medikamentöse Tumortherapie und palliativmedizinische Grundversorgung in dieser Zeit auch die Ermächtigung für funktionelle Urogynäkologie und Kinderurologie erlangen – zwei der Schwerpunkte, die auch in Kempen ausgebaut werden sollen. „Gerade die Urogynäkologie, also die Behandlung von Beckenbodenerkrankungen und Blasenschwäche mit Harninkontinenz, spielt in unserem Fachbereich eine zentrale Rolle“, sagt Barakat. „Die Patienten leben oftmals seit vielen Jahren mit einem großen psychosozialen wie auch körperlichen Leidensdruck. Durch die richtige Therapie können wir ihnen zu einer ganz neuen Lebensqualität verhelfen.“

Auch für die Diagnose und Behandlung von Prostatakrebs bietet das Hospital Verfahren mit moderner Technik an. Für die Diagnose etwa gibt es die Möglichkeit, Proben aus verdächtigen Bereichen zu entnehmen und durch bildgebende Verfahren zu untersuchen. Auch in der urologischen Prothetik stellt sich die Urologie nach dem neuesten Stand der Technik auf. „Wir verändern und erweitern das Leistungsspektrum – dazu gehört selbstverständlich auch die Investition in einen neuen Geräteparcours“, kündigt Hospital-Geschäftsführer Thomas Paßers an. Ebenfalls zum Einsatz kommt dieser in der Endourologie, der schnittfreien OP durch Lasertechnik, etwa bei gutartigen Veränderungen der Prostata, bei Blasengeschwüren oder der Steinentfernung.

(biro)