CDU Grefrath will Parkplatzfrage klären : Wo sollen die Parkplätze an der Gartenstraße hin?

Grefrath An der Gartenstraße sollen 16 Wohneinheiten in Wohnungen und Doppelhaushälften geschaffen werden. Die Erschließung wird Thema im Rat.

Die Kempener Firma Milike Investbau möchte die Wohnbebauung an der Gartenstraße in Mülhausen durchführen und in einem ersten Schritt das Gebiet erschließen und so auch die Kanalisation zu installieren. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Kappenhagen befürwortet grundsätzlich die neue Wohnbebauung. An der genannten Stelle sollen nach den bereits abgeschlossenen Abrissarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Renkes zehn Wohnungen und sechs Doppelhaushälften entstehen. Sinnvoll und bedarfsgerecht, resümiert die CDU. „Wir sind dem Investor Milike und Bürgermeister Stefan Schumeckers dankbar, dass die Maßnahme zügig vorangebracht wird“, sagte Kappenhagen.