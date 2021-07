Stadt Kempen investiert 1,7 Millionen Euro in Neubau : Flüchtlingsfamilien können einziehen

Info

Personen Aktuell leben rund 300 Flüchtlinge in Kempen.

Unterkünfte Die Stadt unterhält Flüchtlingsunterkünfte am Schmeddersweg, an der Peter-Jakob-Busch-Straße und am Hütterweg in Kempen. Des Weiteren gibt es Unterkünfte am Neuenweg in Tönisberg und in St. Hubert an der Tönisberger Straße sowie Escheln.

Wohnungen Hinzu kommen einige weitere angemietete Wohnungen, die im ganzen Stadtgebiet verteilt sind.