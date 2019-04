St. Hubert : Amprion stellt Stromtrassen vor: Entscheidung erst im nächsten Jahr

St. Hubert Im St. Huberter Forum und im Verwaltungsgebäude Vorst konnten sich Bürger über die geplante Stromautobahn in der hiesigen Region informieren.

Das Interesse war nicht gerade groß, als Mitarbeiter des Unternehmens Amprion die geplanten Varianten für die künftige Stromtrasse im Kreis Viersen erläuterten. Nur wenige Besucher kamen am Mittwochabend ins St. Huberter Forum. Sie wollten allerdings genau wissen, ob sie als Grundstückseigentümer vom Bau der Stromfernleitung unmittelbar betroffen sind. Für den Bereich Kempen gibt es derzeit zwei Varianten, die der künftige Netzbetreiber Amprion der Bundesnetzagentur vorgeschlagen hat. Die von Amprion bevorzugte Trasse würde Kempen im Westen tangieren. Und genau da liegt der Knackpunkt. Denn bekanntlich plant die Stadt im Westen einen neuen Stadtteil. Unklar ist derzeit, wie die Stromtrasse verlaufen wird. Es gibt derzeit nur einen 1000 Meter breiten Korridor, in dem das Stromkabel in der Erde verlegt werden soll. Dabei sind Abstandsflächen zur nächsten Bebauung einzuhalten, beim Bau selbst 35 Meter, später 24 Meter. Ist das Kabel in zwei Meter Tiefe verbaut, kann die Fläche darüber zwar nach ein- bis zweijähriger Renaturierung wieder landwirtschaftlich genutzt werden, aber eine Bebauung ist nicht möglich. Auch Bäume oder Sträucher können auf dem Schutzstreifen, der auch im Falle von Wartungsarbeiten am Erdkabel genutzt werden soll, nicht gepflanzt werden.