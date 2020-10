Neue Rallye durch die Kempener Altstadt : Stadtspaziergang mit Thomas

Info

Dauer Die Rallye führt an 16 Stationen in der Altstadt vorbei und dauert etwa eineinhalb Stunden.

Preis Das Rallye-Heft inklusive Lösungsblatt und Stift kostet 4,90 Euro.

Verkauf Das Heft ist erhältlich an der Museumskasse im Kulturforum Franziskanerkloster, Burgstraße 19, in der Thomas-Buchhandlung, Burgstraße 28, und in der Buchhandlung Wissink, Burgstraße 6.

Gewinn Wer sein ausgefülltes Heft an der Museumskasse vorzeigt, erhält freien Eintritt in das Museum.