Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ : Neue Spielgeräte für kleinere Kinder auf dem Grünanger

Die Erweiterung des Spielgeländes an der Kreuzkapelle in Kempen ist weitgehend abgeschlossen. Foto: Heiner Deckers

Kempen In den vergangenen Wochen wurde die Spielfläche an der Kreuzkapelle im Kempener Süden erweitert.

Als der so genannte Grünanger im Neubaugebiet „An der Kreuzkapelle“ im Kempener Süden vor drei Jahren feierlich eröffnet wurde, hatte das städtische Grünflächenamt die neue Aufenthaltsfläche bewusst mit nur wenigen Spielgeräten ausgestattet. Die Fläche sollte multifunktional genutzt werden können und nicht nur als reiner Spielplatz für Kinder. Auch hatte die Politik seinerzeit darauf gedrängt, den Grünanger möglichst kostengünstig zu gestalten.

Was die Verantwortlichen damals nicht kalkuliert hatten, ist die Tatsache, dass mittlerweile in dem Neubaugebiet viele Familien mit kleinen Kindern wohnen. Und für die Jüngeren fehlten bislang entsprechende Spielgeräte. Die sind nun in den vergangenen Wochen montiert worden. Eine neue Schaukel und ein multifunktionales Klettergerüst mit Rutsche speziell für kleinere Spielplatzbesucher sind jetzt vorhanden. Noch ist das Areal eingezäunt. Es wird sicherlich nach den Ferien von der Stadt freigegeben.