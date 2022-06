Für Kinder bestens geeignet : Spielanlage für 95.000 Euro lädt Kinder zum Toben ein

Kempen Eine neue Spielanlage auf dem Spielplatz Velbuschpfad in Kempen bietet unzählige Spielmöglichkeiten. Eine Hängebrücke ist dabei nicht nur der optische Höhepunkt.

Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans und der Technische Beigeordnete Torsten Schröder weihten am 1. Juni die neue Spielanlage auf dem Kinderspielplatz Velbuschpfad in St. Hubert ein und gaben sie anschließend zum Spielen frei. Nun sind große und kleine Kinder eingeladen, das vielfältige Spielangebot zu entdeckten. Kinder von der Kita Bärenstark und von der Kita Lupilus sowie vom Offenen Ganztag der Gemeinschaftsgrundschule St. Hubert waren auch bei der Einweihung vor Ort, hatten für die Anwesenden eine Kleinigkeit vorbereitet und ernteten dafür viel Applaus von den großen Besuchern.

Eine zwischen zwei Spieltürmen gespannte Hängebrücke bildet im wahrsten Sinne des Wortes den Höhepunkt der Spielanlage. Dabei ist Geschicklichkeit in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gefordert. Es kann ausgiebig geklettert, balanciert und auf einer Rutsche Fahrt aufgenommen werden. Ein Spielhäuschen lädt zum „Vater-Mutter-Kind“ spielen ein. In die Anlage sind außerdem eine kleine Spieltheke, mehrere Sitzbänke und ein Picknicktisch für die kleinen Besucher und Besucherinnen eingefügt. An einer Sandbaustelle kann Sand transportiert und verladen werden. Ein Sandsieb, ein Sandaufzug, eine Sandwaage und eine Sandschütte kommen so zum Einsatz. Auf der neuen Doppelschaukel kann nach Herzenslust um die Wette geschaukelt werden.