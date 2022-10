Erlös für Kempener Kinderheim St. Annenhof : Neue Schwester-Ina-Medaille präsentiert

Vertreter der Schwester-Ina-Stiftung präsentierten in Kempen die inzwischen 20. Schwester-Ina-Medaille. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der Reinerlös aus dem Verkauf der 250 Medaillen kommt in erster Linie dem Kempener Kinderheim St. Annenhof zugute. Aber auch unverschuldet in Not geratenen Menschen wird so geholfen.

Die aktuelle 20. Schwester-Ina-Medaille zeigt auf einer Seite das ehemalige Kempener Petertor. „Damit haben wir die meisten historischen Bauwerke Kempens abgegrast“, erklärte Jürgen Hamelmann, Vorstand der Schwester-Ina-Stiftung in Kempen, bei der Vorstellung der neuen Medaille lachend. Und der Ehrenbürger und ehemalige Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns fügte hinzu: „Diese Medaille hat zwei Seiten, heute sagt man ‚Doppelwumms‘ dazu. Eine Seite erinnert an Schwester Ina.“

Ab Montag ist die von Designer Patrick Rath gestaltete Medaille gegen eine Mindestspende von 50 Euro im katholischen Kinderheim St. Annenhof, Oelstraße 9, sowie in der Geschäftsstelle der Sparkasse Orsaystraße 1 zu erhalten. Mit dem Reinerlös der Medaille, die in einer Auflage von 250 Stück erscheint, wird in erster Linie die Arbeit des St. Annenhofes unterstützt ebenso wie unverschuldet in Not geratene Kempener Familien.

Hamelmann betonte, dass die Schwester-Ina-Stiftung finanziell auf einem soliden Fundament stehe und auch in Zukunft weiter agieren könne. Gegründet wurde die Stiftung 2003 von Heinz-Wilhelm Wolters und seiner Frau Marianne. Die Schwester-Ina-Stiftung und der St. Annenhof sind miteinander verknüpft, steht doch der St. Annenhof bei der Förderung an erster Stelle – doch auch unverschuldet in Not geratene Familien, wie Probst Thomas Eicker erläuterte.

Der Vorstandsvorsitzende erinnerte an den Sinn der Stiftung: „Etwas für die Jugend tun.“ Dörte Großmann leitet seit dem 1. April 2022 den St. Annenhof. Sie erläuterte die vielfältigen Projekte, in die die Spenden einfließen. Der Schulförderung komme eine wichtige Rolle zu. „Sie wird durch unsere Mitarbeiterin Stefanie Engelberts geleitet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kinder zu stärken und zu stützen.“ Es sei, so Großmann, kein Nachhilfeunterricht im klassischen Sinne. „Sie schafft ein gutes Umfeld, in dem die Kinder und Jugendlichen lernen können.“