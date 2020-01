Prüfung soll entfallen : Neue Regeln für den Kanal-Check entlasten Hausbesitzer

Kempen Hauseigentümer in Kempen müssen bis Ende 2020 den Abwasserkanal prüfen lassen. Die Pflicht soll teilweise entfallen.

Die so genannte Dichtheitsprüfung – auch Zustands- und Funktionsprüfung genannt – in Nordrhein-Westfalen soll nach dem Willen der Landesregierung weitgehend abgeschafft werden. Bei Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1965 bebaut wurden und im Wasserschutzgebiet liegen, verlangt der Gesetzgeber von den Eigentümern nur noch dann eine Prüfung des Abwasserkanals, wenn ein konkreter Verdachtsfall vorliegt. Will heißen: Nur wenn der Verdacht besteht, dass der Kanal vom Haus zur Straße nicht dicht ist, muss die Prüfung erfolgen.

Insgesamt gibt es nach Angaben des Tiefbauamtes im Kempener Stadtgebiet sieben Wasserschutzgebiete. Die Pflicht zum Kanal-Check gilt auch für Häuser, die ab 1965 gebaut wurden, zunächst weiter, weil, so das Tiefbauamt, die Aufhebung bisher erst ein Beschluss der schwarz-gelben Landesregierung in Düsseldorf ist, der noch nicht Gesetz ist. Die Stadt Kempen hat die betroffenen Grundstückseigentümer entsprechend angeschrieben und den Nachweis der Dichtheitsprüfung angefordert. „Etwa 480 Eigentümer haben den Nachweis zwischenzeitlich vorgelegt“, teilt Kempens Stadtsprecher Christoph Dellmans auf Anfrage unserer Redaktion mit. In den Fällen, in denen der Kanal-Check bislang nicht nachgewiesen sei, wartet das zuständige Tiefbauamt aber zunächst das weitere Gesetzgebungsverfahren ab. Es werde vorerst nichts unternommen, so Dellmans.