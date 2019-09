Kempen : Interimslösung für Kita ist vom Tisch

Auf der Wiese neben dem Parkplatz für das St. Huberter Forum sollte die Interims-Kita entstehen. Diese Lösung ist vom Tisch. Foto: Norbert Prümen

Kempen Auf die zweite Ausschreibung gab es kein für die Stadt Kempen akzeptables Angebot. Bei den beiden Neubauvorhaben sind kaum Fortschritte erkennbar. Bis zum Sommer 2020 muss eine Lösung her.

Von Ulrike Gerards

Die geplante Interims-Kita in St. Hubert ist endgültig vom Tisch. Die Stadt Kempen hatte geplant, Betreuungsplätze in einem provisorischen Kindergarten auf der Grünfläche an der Stendener Straße zum 1. November anzubieten. Bereits auf eine erste Ausschreibung hatte sich kein Unternehmen gemeldet. Eine zweite Ausschreibung wurde angesetzt. Das einzige Angebot sei aber so teuer gewesen, dass es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für den zweijährigen Übergang nicht akzeptabel gewesen sei, so der zuständige Dezernent Michael Klee.

Klee betont aber, dass kein Kind unversorgt geblieben ist. Man habe im Gespräch mit den Eltern andere Lösungen gefunden. Einige Familien hätten zunächst auf einen Betreuungsplatz verzichtet, andere würden nun einen Platz in einer Großtagespflege, so sich Tagesmütter und -väter um die Kleinen kümmern, ausweichen.

INFO Hoher Bedarf an Betreuungsplätzen Der Bedarf an Kita-Plätzen ist in der Stadt Kempen im Vergleich zu benachbarten Kommunen sehr hoch. Die Betreuung der Kinder über drei Jahren liegt bei 100 Prozent, bei den Kindern unter drei Jahren bei mehr als 60 Prozent. Die Prognosen des Jugendamtes seien richtig gewesen, sagt Dezernent Klee. Einige Kinder konnten zum Start des Kita-Jahres durch Überbelegungen in bestehenden Kitas und in einer „Notgruppe“ im Jugendheim Campus versorgt werden.

Während die Interims-Kita nun vom Tisch ist, laufen schon die Planungen für den Bau von zwei neuen Kindertagesstätten. Zum 1. August 2020 will die Stadt bekanntlich zwei neue Einrichtungen am Schmeddersweg in Kempen und an der Bendenstraße in St. Hubert mit jeweils sechs bis sieben Gruppen an den Start bringen. Eine der beide neuen Kitas soll von einem freien Träger geführt werden. Das Interessensbekundungsverfahren läuft bereits. Bis zum 31. Oktober haben freie Träger Zeit, ihr Bewerbungsformular einzureichen. Eine Sichtungskommission mit Vertretern aus Verwaltung, Politik und Elternschaft wird eine Auswahl treffen, Jugendhilfeausschuss, Haupt- und Finanzausschuss und Rat werden dann über die Vergabe entscheiden. Bis Ende des Jahres, so Klee, will man das Verfahren abgeschlossen haben.

Sportlich wird auch hier die bauliche Realisierung. Ein Investor soll dies für die Stadt übernehmen. Für die Kita, die am Schmeddersweg als Teil des neuen Baugebietes Kempener Westen gebaut werden soll, muss dafür aber noch der Flächennutzungsplan geändert werden. Im September 2018 hatte die Politik das Verfahren angestoßen, das wohl noch bis Mitte des nächsten Jahres dauern wird.

Wie viele andere Kommunen hat Kempen zudem mit dem Personalmangel zu kämpfen. Für die Interims-Kita, die es jetzt nicht geben wird, waren bereits vier Erzieherinnen eingestellt worden. Es bestand also die Hoffnung, dass sich durch diese zusätzlichen Kräfte die Personalsituation entspannen würde. Dieser Vorteil wurde durch krankheitsbedingte Ausfälle in anderen Einrichtungen allerdings wieder aufgehoben. Eltern von Kindern aus der Kindertagesstätte Schlösschen in Tönisberg haben sich bereits verärgert an die Stadt gewendet, weil in ihrer Einrichtung so viele Stellen unbesetzt sind.