Stadt Kempen will für Verkehrsberuhigung sorgen : Neue Poller am Krankenhaus verwirren Autofahrer in Kempen

Von der Ludwig-Jahn-Straße geht es nur noch zum Heyerdrink weiter. Zur Von-Broichhausen-Allee dürfen nur noch Einsatzfahrzeuge fahren. Foto: Norbert Prümen

Kempen Wer seit Montag über die Ludwig-Jahn-Straße in Kempen fährt, muss durch die neuen Poller in den Heyerdrink abbiegen - und wenden. Denn die Straße endet in einer Sackgasse, die Durchfahrt auf den Ring ist verboten.