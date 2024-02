Entschleunigung beim Einkauf Neue Plauderkassen in Kempen kommen an

In Kempen gibt es ein neues Angebot. An den Plauderkassen, die bei Edeka und Rewe eingerichtet wurden, können Kundinnen und Kunden stressfrei einkaufen. Jeder kennt das Gefühl, dass der an der Kasse folgende Kunde es schon gar nicht mehr erwarten kann, selbst an der Reihe zu sein. Man traut sich nicht, in Ruhe im Portemonnaie nach passendem Kleingeld zu suchen, und fühlt sich genötigt, alles so schnell wie möglich wieder in den Einkaufswagen zu räumen. An ein kurzes Gespräch mit der Kassiererin ist gar nicht zu denken.