Vorhaben in St. Hubert : Neue Kita an der Bendenstraße soll Anfang August fertig sein

Zur Grundsteinlegung 2021 sangen die Kinder ein Lied von fleißigen Handwerkern. Bald ist ihre neue Kita nun fertig. Foto: Rüdiger Bechhaus

Kempen Die Kinder der benachbarten Kita Bärenstark sollen in den Neubau in St. Hubert einziehen. Noch laufen die Arbeiten an der Fassade und der Außenanlage.

Die Stadtverwaltung in Kempen ist zuversichtlich, dass die neue Kita an der Bendenstraße in Kempen-St. Hubert bald fertig ist – und das trotz Materialengpässen und unterbrochenen Lieferketten, die wie vielerorts auch für die ausführenden Gewerke dort eine Herausforderung darstellten. „Wir sind guter Dinge, dass wir Anfang August fertig sind“, berichtete die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Bau- und Denkmalausschusses der Stadt.

Aktuell laufen für Passanten sichtbar noch Arbeiten an der Fassade des Gebäudes sowie an der Außenanlage, auch die Inneneinrichtung ist noch nicht abgeschlossen. Lieferprobleme habe es etwa bei der Küche gegeben, und bei der Herstellung der Außenanlage sei es nicht leicht gewesen, Zement zu beschaffen, schilderte die Verwaltung im Ausschuss. Die Abnahme ist nun für Anfang Juli geplant.

Im August soll die Einrichtung dann an die Kinder der benachbarten Kita Bärenstark übergeben werden, die dann in den größeren, sechsgruppigen Neubau ziehen; die Stadt ist Träger der Einrichtung. Sind die Kinder eingezogen, soll die alte Kita Bärenstark abgerissen werden. Was dann mit dem Gelände passiert, ist noch nicht klar.

Insgesamt ist das neue Kita-Gebäude rund acht Meter hoch, die Grundfläche umfasst 922 Quadratmeter, die gesamte Nutzfläche 1600 Quadratmeter. Die Gesamtkosten liegen bei 5,9 Millionen Euro. 2,2 Millionen Euro davon sind Fördermittel, den Rest stemmt die Stadt Kempen selbst. Für die eigene Energieversorgung wird das Gebäude eine Photovoltaik-Anlage und eine Wärmepumpe erhalten.

(biro)