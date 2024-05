Termine 2024 stehen fest Neue Heimat für Mitsingkonzerte in Kempen

Nachdem die Mitsingkonzerte überwiegend in der „Haltestelle“ an der St. Töniser Straße in Kempen stattfanden, haben Wermes und Thier nun einen neuen Spielort ausgemacht: Ab Juni finden die Mitsingkonzerte im Konferenzloft an der Wiesenstraße 4 in Kempen statt, zum ersten Mal am Freitag, 7. Juni, 20 Uhr. Dann stehen bekannte Charthits von den 1960er-Jahren bis heute auf dem Programm. Zwei Stunden lang dürfen Besucherinnen und Besucher dort nach Herzenslust gemeinsam singen, die Liedtexte werden an die Wand projiziert.