Inzidenzwert sinkt : Neue Corona-Fälle in Seniorenheimen im Kreis Viersen

Der Kreis meldet einige positive Corona-Tests aus Seniorenheimen (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Freitag 412 neue Corona-Fälle bekannt geworden – davon 62 in Kempen, 49 in Willich, 33 in Tönisvorst und 25 in Grefrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neue Fälle meldete der Kreis auch aus Senioren- und Pflegeeinrichtungen: Im Haus Salus in Grefrath-Mülhausen gibt es drei neue Fälle, im evangelischen Altenzentrum in Grefrath-Oedt zwei, im St.-Peter-Stift in Kempen drei, im DRK-Seniorenzentrum Moosheide in Willich wurde eine Infektion registriert.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 20 Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, eine Person liegt auf der Intensivstation und wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt laut Landeszentrum Gesundheit bei 6,48.

Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – sinkt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1062,9 auf 1026,0. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes NRW liegt laut RKI aktuell bei 1118,0.

(biro)