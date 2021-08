Kreis Viersen : Neue Corona-Fälle in etlichen Schulen im Kreis Viersen

Die Zahl der Corona-Fälle ist im Kreis Viersen erneut gestiegen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 20. August, 51 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten damit 270 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 58 davon in Willich, 44 in Tönisvorst, 36 in Kempen und sieben in Grefrath.

Je einen neuen Fall gibt es an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule in Willich, an der Gesamtschule in Kempen, in Tönisvorst in der Gemeinschaftsgrundschule Hülser Straße, der Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße und der Rupert-Neudeck-Gesamtschule.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 52,5 auf 56,9. Vier Personen werden im Kreis Viersen derzeit im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt, eine von ihnen befindet sich auf der Intensivstation und wird beatmet.

(msc)