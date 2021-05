Neue Calisthenics-Anlage in Kempen : Trimm dich in moderner Aufmachung

Trimm dich in moderner Aufmachung

Neue Calisthenics-Anlage in Kempen

Kempen Am Hagelkreuzweg in Kempen ist die neue Calisthenics-Anlage fertiggestellt worden. Die Geräte hierfür spendete der Bürgerverein Kempen-Hagelkreuz.

Am Hagelkreuzweg in Kempen gibt es jetzt eine neue Calisthenics-Anlage. Die Geräte, die in Höhe der Söderblomstraße im Grüngürtel aufgestellt wurden, sollen dazu verlocken, draußen Fitness-Übungen durchzuführen. Sie sind für Menschen jeden Alters nutzbar – für den Erwachsenen, der daran die auf Tafeln erläuterten Übungen machen möchte, ebenso wie für Kinder, die einfach daran hangeln und spielen wollen.