Nachpflanzungskonzept in Kempen Neue Bäume sollen Hitzestress trotzen

Stammrisse und größere Rindenschäden, in deren Folge sich holzzerstörende Pilze an den vergleichsweise noch jungen Bäumen angesiedelt hatten, sind der Grund dafür, warum Mitte vorigen Monats an einem Spazierweg im Grünzug des Kempener Neubaugebiets „An der Kreuzkapelle“ elf Bäume gefällt werden mussten. Derzeit bildet der Fußweg, der gegenüber der alten Kapelle am Mehrgenerationenhaus beginnt, keinen schönen Anblick. Elf schmale, etwa 50 Zentimeter hohe Baumstümpfe sind dort zwischen den noch bestehenden Alleebäumen zu sehen. Auch etliche der Bäume, die erhalten werden sollen, sind angeschlagen. Das Bemerkenswerte: Die Allee ist erst 2014 gesetzt worden, nicht einmal zehn Jahre haben die Bäume also durchgehalten.