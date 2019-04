Kempen : Neue Foto-Ausstellung von „Camera Obscura“

KEMPEN Bereits zum sechsten Mal stellt die Fotografen-Gruppe „Camera Obscura” jetzt im Foyer des Kempener Rathauses am Buttermarkt aus. Bislang widmeten sich die drei Foto-Künstler Walter Nork, Ingrid Dierdorf und Rainer Deling bei ihren Ausstellungen immer einem gemeinsamen Thema, das jeder auf seine Weise interpretierte.

Walter Nork aus Tönisvorst nennt seine Serie „Wilder Niederrhein”. Er ist der heimischen Natur gefolgt. Herausgekommen sind wunderbare Aufnahmen von Tieren. Alle tragen liebevolle, teils witzige Titel. Da sitzt ein Hase gespannt im Gras, als „Vorposten”, wie Nork meint. Man fragt sich direkt, was das Tier denn erspäht hat, dass es so gefesselt ist. Oder ein Eichhörnchen übt sich in dem, was man wohl unwillkürlich mit ihm verbindet, es ist nämlich ein „Nußknacker”. Ein Marienkäfer kommt in einem Kleid von schillernden Tautropfen daher und Vögel halten im Baum einen „Klönschnack”, andere Vögel kommen als „Nettepunk” ins Bild. Oder Entenkinder knabbern etwas Gesundes. Nork ist es gelungen, mit seinen Fotografien ganz natürliche Situationen einzufangen. Man fragt sich, wie er so nahe in die Naturwelt eintauchen konnte, denn seine Darsteller auf den Bildern sitzen wie Mannequins da.