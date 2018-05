Kempen: Neubauprojekt verzögert sich

Kempen

KEMPEN (rei) Die Planungen für ein neues Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Moorenring/Thomasstraße liegen erst einmal auf Eis. Das erklärte Kempens Planungsamtsleiter Heinz-Peter Cox auf Anfrage des SPD-Ratsherr Heinz Wiegers jetzt in der Sitzung des Denkmalausschus-ses. Als Begründung nannte Cox, dass die Postbank als Mieter des bestehenden Objektes samt angrenzendem Gelände die Option auf eine Verlängerung des bestehen-den langjährigen Mietvertrages gezogen hätte. Cox rechnet nicht damit, dass in nächster Zeit dort gebaut wird. Ende 2016 hatte die Stadt in einem Workshopverfahren mit dem Immobilienunternehmen Fabri & Reuter als Investor eine mögliche neue Bebauung des Areals festgelegt. Die Politik war seinerzeit mit im Boot und hatte dem Konzept zugestimmt.