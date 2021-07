Auch Heimatvereine involviert : Straßennamen in Grefrather Neubaugebieten gesucht

Grefrath Für die beiden Neubaugebiete im Norden Grefraths und in Mülhausen werden neue Straßennamen gesucht. Involviert in diesen Prozess sind auch die Heimatvereine Grefrath und Oedt.

Straßen brauchen Namen. Im Zuge der Erschließungsmaßnahmen der aktuell geplanten Baugebiete in der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath soll nun die Öffentlichkeit bei der Suche nach geeigneten Straßennahmen eingebunden werden. Das beschloss der Gemeinderat bei seiner vergangenen Sitzung am 1. Juli. Die entsprechenden Tagesordnungspunkte fanden jeweils die einstimmige Zustimmung.

Einerseits betrifft das die Stichstraße zur Erschließung der geplanten sechs Doppelhaushälften auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte „Zur Post“ (Renkes) im Ortsteil Mülhausen. Beteiligt werden an der Namensfindung soll hier der Heimatverein Oedt, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich einzubringen. Erschlossen wird das Gebiet über eine Stichstraße der Gartenstraße. Ein Name, der mit der ehemaligen Gaststätte in Verbindung gebracht wird oder auch die Weiterführung des Themenbereichs „Blumenviertel“ sei denkbar. Die Straßennamen „Gartenstraße“, „Blumenstraße“, „Nelkenstraße“ und „Tulpenweg“ sowie „Rosenstraße“ sind bereits vergeben.

Für das Neubaugebiet auf der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche an der Schaphauser Straße wird ebenfalls ein Straßenname gesucht. Der Heimatverein Grefrath soll ebenso in diesem Prozess eingebunden werden. In Betracht kämen beispielsweise Namensgebungen, die Bezug nehmen auf die Nähe zum Friedhof oder aber den historischen Nordkanal, der das Plangebiet durchschneidet. Allerdings gibt es in der Gemeinde bereits Straßennamen, die hierzu Bezüge herstellen (Friedhofsweg, Zum Nordkanal).