Oedt : Spazierwanderweg mit Premiumqualität

Grefrath Der Naturpark Schwalm-Nette eröffnete am Freitag den neuen Weg. Er ist 3,9 Kilometer lang und führt durch eine reizvolle Landschaft.

Oedt und die Niersauen sind um eine Attraktion reicher. In Anwesenheit von Landrat Andreas Coenen und Bürgermeister Manfred Lommetz eröffnete der Naturpark Schwalm-Nette am Freitag an der Burg Uda seinen ersten Spazierwanderweg in Premium-Qualität. Premiumwanderwege gibt es bereits, und zwar neun an der Zahl. Es handelt sich um Rundwege, die unter anderem durch ansprechende Landschaften führen, kaum Steigung aufweisen und in wenigen Stunden zu gehen sind. Premium-Spazierwanderwege ergänzen dieses Angebot: Sie sind unter anderem kürzer, bieten landschaftliche Vielfalt auf kleinstem Raum, schönen Ausblick und idyllische Plätze.