Naturdenkmal im Kreis Viersen als Symbol für Jugend und Schönheit Die Moorbirke ist der Baum des Jahres

Mit ihren bis zu 20 Meter langen Seitenwurzeln schafft es die Moorbirke die feuchten bis staunassen Niedermoore, Auwälder und sauren Moore zu besiedeln. „Im Kreis gehören der Schadbruch, die Bruchgebiete in Grefath und Mülhausen sowie das Boschbeektal in Niederkrüchten, direkt an der niederländischen Grenze gelegen, zu den Orten, wo die Moorbirken noch anzutreffen sind“, berichtet Nickel. Die Moorbirke gilt als die nördlichste Baumart Europas, der Kälte nichts ausmacht. Selbst Wintertemperatur von unter Minus 33 Grad verursachen keine Vitalitätseinbußen. Harze helfen ihr, mit diesen Temperaturen fertig zu werden.