Vortrag in Grefrath Experte erläutert Schülern den Nahost-Konflikt

60 Zehntklässler der Liebfrauenschule in Mühlausen freuten sich über den Besuch des Nahost-Experten Rolf Tophoven. Differenziert beleuchtete der 86-Jährige, wie die radikalislamische Terrorganisation Hamas Israels Armee und Geheimdienst überlistet habe, so dass der Angriff am 7. Oktober mit 9000 Raketengeschossen 1200 Tote und 5600 Verletzte forderte. Den Gegenschlag Israels gegen die Hamas beschrieb der Journalist und Studiendirektor für Geschichte, Deutsch und Politik so: „Dass Israel angegriffen wurde und 1200 Tote zu beklagen hat, rechtfertigt in jedem Fall das Zurückschlagen der israelischen Armee.“