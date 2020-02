Karneval in Tönisberg : Buntes närrisches Treiben im Bergdorf

Seit über 30 Jahren organisieren die „Rebellen“ der St.-Antonius-Isidorus-Bruderschaft alle zwei Jahre den Karnevalszug durch das Bergdorf, der komplett über Sponsoren finanziert wird. Die Rebellen sind stolz, diese Tradition so aufrecht erhalten zu können: „Wir haben heute weit über 400 Zugteilnehmer aus den Kindergärten und der Schule.

Der katholische Kindergarten nahm mit rund 80 Fabelwesen am Zug teil, der städtische Kindergarten Schlösschen trat mit vielen kleinen Kindheitshelden auf, während die Grundschule als Diebe, Schneemänner, Safari oder Sportler unterwegs war. So auch Silke Rózsa, die mit ihrer Tochter Katarina aus der 4. Klasse der Grundschule als Popcorn-Tüte ging. „Die süße Idee kam von den Kindern selbst, gemeinsam haben wir dann überlegt, wie wir die Popcorn-Idee umsetzen können.“ Das rot-weiße Kostüm für die Kinder und ihre Begleitungen machte auf jeden Fall ordentlich was her. Erwähnenswert ist auch, dass die Tönisberger sehr hochwertige Kamelle warfen, was viele der Zuschauer am Straßenrand freute.