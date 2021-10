In Kempen : Nächtliche Streife stoppt betrunkenen Autofahrer

Kempen Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen betrunkenen Autofahrer angehalten, der in Richtung Grefrath-Oedt unterwegs war und durch seine Fahrweise auffiel.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Niederländer (43) aus Geldrop-Mierlo gegen 2.40 Uhr am frühen Sonntagmorgen zunächst mit seinem Wagen auf einer Linksabbiegerspur im Gegenverkehr auf Höhe der Vorster Straße, startete dann aber seinen Wagen und fuhr in Richtung Grefrath los. Die Streifenwagenbesatzung kam aus Richtung St. Töniser Straße und folgte dem Mann, der mit seinem Auto die komplette Straßenbreite und auch den angrenzenden Grünstreifen benutzte, um langsam in Richtung Oedt zu rollen.