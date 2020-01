Propsteikirche in Kempen : St. Marien: Sanierung deutlich teurer

Kempen Die Sanierung der Kempener Propsteikirche ist aufwendiger als gedacht. Derzeit gehen Architekt und Kirchbauverein davon aus, dass fast eine halbe Million Euro mehr benötigt werden. Es werden weiter Spenden benötigt.

Die Sanierung der Fassade der Kempener Propsteikirche geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Der erste Bauabschnitt wurde wenige Wochen vor Weihnachten so weit abgeschlossen, dass das Gerüst am Kirchturm des Kempener Wahrzeichens abgebaut werden konnte. Pünktlich zum Start in den Advent strahlte der Turm von St. Marien wieder in frischen Farben. Die Querstreben für den oberen Teil des Schwerlastgerüstes sind Ende November von einem großen Kran abgebaut worden. Damit ist der erste von drei Bauabschnitten weitgehend zu Ende gegangen. Leider konnte die Westfassade, wie vom Architekten Thomas Blohm-Schröder und vom Kirchbauverein der Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt erhofft, nicht komplett vor Weihnachten fertig gestellt werden. So muss der untere Teil des gotischen Gotteshauses vorerst weiterhin eingerüstet bleiben.