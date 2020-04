Nachruf : Journalistin Silvia Ruf-Stanley ist 55-jährig gestorben

Kempen Nach schwerer Krankheit ist die Journalistin Silvia Ruf-Stanley gestorben. Die gelernte Buchhändlerin aus Kempen schrieb über lange Jahre als freie Autorin für die Rheinische Post.

Silvia Ruf-Stanley wuchs mit zwei Geschwistern in einem behüteten Elternhaus im Kempener Stadtbezirk Kamperlings auf. Nach dem Abitur am heutigen Luise-von-Duesberg-Gymnasium absolvierte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Später betrieb sie eigene kleinere Buchläden in der Kempener Altstadt. Irgendwann in den 1980er-Jahren kam sie in Kontakt zur Lokalredaktion der Rheinischen Post, wurde zu einer engagierten und verlässlichen Mitarbeiterin. Silvia Ruf-Stanley berichtete über Kommunalpolitik, verbrachte dafür viele Abende im Sitzungssaal des Rathauses am Buttermarkt. Sie berichtete aber auch über das Leben in der Stadt, über Stadtfeste, die Entwicklung des Einzelhandels, aus den Schulen und sie porträtierte viele Menschen, denen sie im Laufe der Zeit begegnete. Ob bei der alljährlichen Ferienbetreuung für die Kinder im Sommer oder beim Weihnachtsmarkt des Werberings, Silvia Ruf-Stanley hatte ein gutes Gespür und großes Geschick, auch die kleinen Dinge in den großen Themen darzustellen.