Café Greens Deli in Kempen Nachhaltiger Trend: So schmeckt vegan

Kempen · Das Greens Deli Café in Kempen bietet Frühstück, Kuchen und Kaffeespezialitäten an. Einmal in der Woche gibt es Mittagessen. Inhaberin Nina Tümmers will mit ihrem Café nicht bekehren, sondern überzeugen: mit Geschmack und guter Atmosphäre.

31.05.2023, 15:51 Uhr

Nina Tümmers präsentiert eines ihrer veganen Törtchen. Die überzeugen auch Fleischesser und Vegetarier. Foto: Norbert Prümen

Von Sven Schalljo

Nachhaltigkeit ist ein Thema unserer Zeit. Die Frage, was genau nachhaltig ist, spaltet die Gesellschaft fast so tief, wie die politische Farbenlehre oder Ansichten zu Migranten. Eine Bewegung, die belegbar nachhaltig ist, wenn die Umsetzung stimmt, ist Veganismus. Nun ist speziell dieser ein Thema, das extrem polarisiert. Fleischesser fühlen sich von Veganern „bekehrt“, die fühlen sich von Fleischessern angegriffen.