Das Haus des Urgroßvaters steht noch Nachfahren von jüdischer Familie aus Grefrath auf Spurensuche am Niederrhein

In den vergangenen Jahren haben immer wieder Nachfahren der einst in Grefrath lebenden Juden den Niederrhein besucht. 2019 beispielsweise war Albert Willner, ein Urenkel des Grefrathers Joseph Willner, in Grefrath, um dort das Haus an der Bahnstraße zu sehen, in dem Joseph Willner mit seiner Familie lebte. Joseph Willner war Viehhändler in Grefrath, er wohnte mit seinen Kindern Siegfried, Erich, Paula und Ludwig in dem Haus an der Bahnstraße. Als die Kinder aus dem Haus waren, verkaufte er 1938 das Haus unter dem Druck der politischen Verhältnisse. 1940 ging Willner ins jüdische Altersheim nach Rheydt. Von dort aus wurde er mit 163 Bewohnern am 25. Juli 1942 ins KZ Theresienstadt gebracht, wo er am 9. April 1944 starb.