Kempen : Nachbarsstreit: Mann auf Balkon schießt um sich

Kempen Ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus an der Krefelder Straße in Viersen ist am Dienstagabend eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, stritten sich die Nachbarn, weil einer der beiden wiederholt zu laut Musik gehört haben soll.

Der Gast des uneinsichtigen Musik-Hörers trat mit einer Pistole auf den Balkon der Wohnung, bedrohte den Nachbarn, der sich mit Gästen in seinem Garten befand, verbal und schoss mehrfach in dessen Richtung.

Um 20.40 Uhr wurde die Polizei an die Krefelder Straße gerufen, sie umstellte das Haus. Kurz darauf verließen es die beiden Verdächtigen durch einen Hinterausgang. Dort wurden sie von den Polizisten vorläufig festgenommen. Als die Beamten ihre Rucksäcke durchsuchten, fanden sie eine Schreckschusswaffe. Den Viersenern, 35 und 38 Jahre alt, droht nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

(RP)