Auf Kempens neuen Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) warten wichtige Aufgaben. Er will die Verwaltungsreform im Rathaus vorantreiben. Er muss versuchen, die unterschiedlichen politischen Interessen im neuen Stadtrat zu bündeln. Er will mehr Transparenz für die Bürger schaffen. Das ist gut so. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Foto: Norbert Prümen