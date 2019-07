Grefrath : Notlandung: Lob für den Piloten

Nach der Landung auf dem Kartoffelacker überschlug sich die Maschine. Landwirte halfen beim Abtransport. Foto: Günter Jungmann

Grefrath Nach dem Flugunfall haben Experten die „Yak 55“ untersucht. Bis der Bericht vorliegt, kann ein Jahr vergehen. Der Pilot wurde vorsorglich in eine Duisburger Spezialklinik verlegt. Er habe sich vorbildlich verhalten, heißt es.

Der Acker, auf dem am Mittwoch ein Sportflugzeug abgestürzt ist, gehört wieder ausschließlich der Landwirtschaft beziehungsweise den dort wachsenden Kartoffeln. Die Maschine, eine Yak 55 aus russischer Produktion, wurde noch am Mittwoch von einem Spezialisten der in Braunschweig ansässigen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung unter die Lupe genommen. Jetzt steht sie für eventuelle weitere Untersuchungen unter Verschluss in einer Halle auf dem Flugplatz Niershorst, bis sie freigegeben wird. Der Transport der Maschine war nur unter tatkräftiger Hilfe der ansässigen Landwirte und ihren Maschinen sowie Mitarbeitern des Flugplatzes Niershorst möglich.

Der Bericht der Bundesstelle wird Auskunft darüber geben, warum die Maschine nicht plangemäß landen konnte. Bis es so weit ist, wird allerdings gut ein Jahr vergehen. Parallel dazu ermittelt die hiesige Kriminalpolizei. Wertvolle Hinweise könnte der Pilot liefern, der ist allerdings bisher noch nicht vernehmungsfähig.

Der 67-jährige Kempener wurde zunächst ins Kempener Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde eine große Wunde an der Kopfhaut versorgt. Anschließend wurde der Verletzte vorsorglich in eine Duisburger Spezialklinik verlegt. Er sei ein sehr erfahrener Flieger, sagte am Donnerstag Heiko Meertz, Vorsitzender des Luftsport-Vereins Grenzland auf Anfrage der RP: „Er setzt sich seit über 20 Jahren für die Flugplatzgemeinschaft ein und hat sie weit nach vorne gebracht.“ Er fliege auch regelmäßig längere Strecken und sei stets sehr auf seine Sicherheit bedacht.

Das Flugzeug startete am Morgen vom Flugplatz Niershorst. Der Pilot sei dann für eine Weile unterwegs gewesen, schildert Meertz den Ablauf der Ereignisse. Der ist relativ gut dokumentiert, weil der Pilot eines dahinter fliegenden Flugzeugs alles beobachtet hat.

Die Yak war bereits im Sinkflug Richtung Niershorst, als sie plötzlich schneller sank als geplant. Der Motor sei plötzlich ausgegangen, heißt es. Meertz schildert, was dann geschah: „Der Pilot hat eine Kehrtwendung in Richtung eines abgeernteten Felds gemacht. Es hat aber nicht ganz bis dahin gereicht. Die Maschine landete auf einem Kartoffelacker und hat sich wegen der Furchen überschlagen.“

Der Pilot, so Meertz weiter, habe absolut richtig reagiert. In der Nähe befinden sich Häuser, die Notlandung hätte böse enden können: „Die Reaktion war absolut professionell.“

Er habe die richtigen Schlüsse gezogen und unter anderem sofort den Benzinhahn zugedreht. Die Polizei bestätigte die besonnene Vorgehensweise des Piloten. Nach dem ersten Augenschein hätten sachverständige Zeugen festgestellt, dass der Pilot offenbar alle für eine Sicherheitslandung erforderlichen Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt habe.

Bei der Maschine handelt es sich um ein Modell, in dem Kunstflieger ausgebildet werden. Die Maschine habe, so Meertz, ein sportliches Fahrwerk und sei „keine Luxuslimousine“. Spezielle „Macken“ an diesem Flugzeugtyp seien ihm nicht bekannt. Er selber habe noch keine Yak geflogen. Einen derartigen Zwischenfall habe es am Flugplatz Niershorst noch nicht gegeben.