Buntes Programm im Hagelkreuz : Familienfest vor allem für Kinder eine runde Sache

Kempen Im Kempener Hagelkreuz wurde beim Familienfest nach lange Pandemiepause wieder ein buntes Programm geboten. Vor allem die Kinder kamen dabei auf ihre Kosten.

Zum ersten Mal ist die Gruppe der Karnevalsgesellschaft Narrenzunft mit Tänzen dabei. Überhaupt gibt es bis in die späten Abendstunden die ganze Zeit über musikalische Unterhaltung. So kommt auch Besuch aus den Niederlanden: Die Joekskapel, die mit ihren Instrumenten durch die Menge ziehen und zum Greifen nah sind. Zum Schluss rockt die niederrheinische Melodic-Rock- Coverband „Sixtream“ die Bühne. Den ganzen Tag sorgen 20 fleißige Helfer des Bürgervereins und viele weitere an den zahlreichen Spiel- und Essensständen dafür, dass es für alle ein schönes Fest ist. Im nächsten Jahr soll der Familientag wieder am ersten Samstag im Juni im Kempener Hagelkreuz stattfinden.