Nabu bittet um Mithilfe Insektenschutz vor Ort: Jetzt Schmetterlinge zählen

Die genaue Zählanleitung und Abbildungen der im Fokus stehenden zwölf Tag- und sechs Nachtfalterarten seien auf einer Zählhilfe vermerkt, die beim Nabu-Landesverband kostenfrei erhältlich sei, so der Nabu. Flyer und Zählhilfe seien zudem unter www.platzfuerfalter.de abrufbar. Auch weitere Arten, die nicht auf dem Zählbogen abgebildet sind, dürfen angegeben werden – denn jede Meldung zähle. Zur Auswertung sollten die ausgefüllten Zählhilfen bis zum 22. Juli entweder per Post an die Landesgeschäftsstelle des Nabu NRW oder per Mail an falter@nabu-nrw.de geschickt werden. Die Beobachtungen können auch direkt online unter www.platzfuerfalter.de eingegeben werden.